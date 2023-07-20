Tadic idmana çıktı

Fenerbahçe'nin 2 yıllık sözleşme imzaladığı Sırp yıldız Dusan Tadic, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. İlk kez Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen 34 yaşındaki oyuncuyu takım arkadaşları büyük bir coşkuyla karşıladı. Daha sonra Dzeko, Tadic'i kahve içmeye davet ederken takım ve bu sezonki Fenerbahçe yapılanması ile ilgili yeni takım arkadaşına bilgiler verdi. Dzeko, daha sonra Dusan Tadic'e tesisleri gezdirdi.
Fenerbahçe'nin 2 yıllık sözleşme imzaladığı Sırp yıldız Dusan Tadic, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. İlk kez Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen 34 yaşındaki oyuncuyu takım arkadaşları büyük bir coşkuyla karşıladı. Daha sonra Dzeko, Tadic'i kahve içmeye davet ederken takım ve bu sezonki Fenerbahçe yapılanması ile ilgili yeni takım arkadaşına bilgiler verdi. Dzeko, daha sonra Dusan Tadic'e tesisleri gezdirdi.