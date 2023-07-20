Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Kapışmayı İngilizler yazdı: Fenerbahçe'nin gözdesine Galatasaray'dan kanca!

TRANSFER HABERLERİ | Kapışmayı İngilizler yazdı: Fenerbahçe'nin gözdesine Galatasaray'dan kanca!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet transfer yarışına da yansıdı. İki ezeli rakibin son olarak o yıldız için transfer yarışına girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Kapışmayı İngilizler yazdı: Fenerbahçe'nin gözdesine Galatasaray'dan kanca!

Süper Lig devlerinden transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Kapışmayı İngilizler yazdı: Fenerbahçe'nin gözdesine Galatasaray'dan kanca!

Son olarak ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni bir transfer rekabeti doğuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Kapışmayı İngilizler yazdı: Fenerbahçe'nin gözdesine Galatasaray'dan kanca!

İki ezeli rakibin o yıldız için devreye girdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Kapışmayı İngilizler yazdı: Fenerbahçe'nin gözdesine Galatasaray'dan kanca!

Fenerbahçe'nin orta sahaya transfer etmek istediği isimlerin başında gelen Tanguy Ndombele'ye Galatasaray da talip oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Kapışmayı İngilizler yazdı: Fenerbahçe'nin gözdesine Galatasaray'dan kanca!

Paredes'ten istediği sonucu alamayan sarı-kırmızılıların, Fransız orta saha için Tottenham'la irtibata geçtiği ve oyuncunun durumunu sorduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Kapışmayı İngilizler yazdı: Fenerbahçe'nin gözdesine Galatasaray'dan kanca!

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; geçen sezonu Napoli'de kiralık geçiren 26 yaşındaki oyuncu için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe nabız yokladı.

TRANSFER HABERLERİ | Kapışmayı İngilizler yazdı: Fenerbahçe'nin gözdesine Galatasaray'dan kanca!

SAKATLIK RİSKİ

Tanguy Ndombele, Tottenham'ın antrenmanında sakatlandı.

TRANSFER HABERLERİ | Kapışmayı İngilizler yazdı: Fenerbahçe'nin gözdesine Galatasaray'dan kanca!

Fransız yıldızın son durumu ise henüz netlik kazanmadı.

TRANSFER HABERLERİ | Kapışmayı İngilizler yazdı: Fenerbahçe'nin gözdesine Galatasaray'dan kanca!

Ndombele, geçen sezon kiralık oynadığı Napoli'de sakatlık yaşamamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Kapışmayı İngilizler yazdı: Fenerbahçe'nin gözdesine Galatasaray'dan kanca!

Futbolcunun transferiyle ilgili gelişmeler merakla takip edilmeye başlandı.

TRANSFER HABERLERİ | Kapışmayı İngilizler yazdı: Fenerbahçe'nin gözdesine Galatasaray'dan kanca!

TANGUY NDOMBELE KİMDİR?

26 yaşındaki Ndombele futbol hayatına Fransa'nın Guingamp takımında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Kapışmayı İngilizler yazdı: Fenerbahçe'nin gözdesine Galatasaray'dan kanca!

Ardından bir başka Fransız ekibi Amiens'in yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ | Kapışmayı İngilizler yazdı: Fenerbahçe'nin gözdesine Galatasaray'dan kanca!

Amiens'in ardından ise Fransa'nın köklü ekiplerinden O. Lyon'a transferi gerçekleşti.

TRANSFER HABERLERİ | Kapışmayı İngilizler yazdı: Fenerbahçe'nin gözdesine Galatasaray'dan kanca!

Lyon'da gösterdiği performansla çıkış yakalayan yıldız isim 2019 yazında İngiliz ekibi Tottenham'a imza attı. Tottenham'dan ise eski kulübü Lyon ve Napoli'ye kiralandı.

TRANSFER HABERLERİ | Kapışmayı İngilizler yazdı: Fenerbahçe'nin gözdesine Galatasaray'dan kanca!

Fransız yıldız merkez orta saha oynamasının yanı sıra önlibero ve on numara olarak sahada görev alabiliyor.

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