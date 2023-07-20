TRANSFER HABERLERİ | Kapışmayı İngilizler yazdı: Fenerbahçe'nin gözdesine Galatasaray'dan kanca!

Süper Lig devlerinden transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor.
Son olarak ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni bir transfer rekabeti doğuyor.
İki ezeli rakibin o yıldız için devreye girdiği öğrenildi.
Süper Lig devlerinden transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor.
Son olarak ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni bir transfer rekabeti doğuyor.
İki ezeli rakibin o yıldız için devreye girdiği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin orta sahaya transfer etmek istediği isimlerin başında gelen Tanguy Ndombele'ye Galatasaray da talip oldu.
Paredes'ten istediği sonucu alamayan sarı-kırmızılıların, Fransız orta saha için Tottenham'la irtibata geçtiği ve oyuncunun durumunu sorduğu öğrenildi.
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; geçen sezonu Napoli'de kiralık geçiren 26 yaşındaki oyuncu için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe nabız yokladı.
SAKATLIK RİSKİ
Tanguy Ndombele, Tottenham'ın antrenmanında sakatlandı.
Fransız yıldızın son durumu ise henüz netlik kazanmadı.
Ndombele, geçen sezon kiralık oynadığı Napoli'de sakatlık yaşamamıştı.
Futbolcunun transferiyle ilgili gelişmeler merakla takip edilmeye başlandı.
TANGUY NDOMBELE KİMDİR?
26 yaşındaki Ndombele futbol hayatına Fransa'nın Guingamp takımında başladı.
Ardından bir başka Fransız ekibi Amiens'in yolunu tuttu.
Amiens'in ardından ise Fransa'nın köklü ekiplerinden O. Lyon'a transferi gerçekleşti.
Lyon'da gösterdiği performansla çıkış yakalayan yıldız isim 2019 yazında İngiliz ekibi Tottenham'a imza attı. Tottenham'dan ise eski kulübü Lyon ve Napoli'ye kiralandı.
Fransız yıldız merkez orta saha oynamasının yanı sıra önlibero ve on numara olarak sahada görev alabiliyor.