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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!

Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yanıt verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 12:56
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!

Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yanıt verdi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada;

Günlerdir arka arkaya yaptıkları açıklamaları ve son olarak bugün basına yansıyan söylemleri üzerine; Kulübümüzün 1959 öncesi şampiyonluklarını kendisine gündem belirleyen GS Başkanı Sn. Özbek'e 2021 yılında yaptığımız daveti hatırlatıyor; Kendilerini ya da görevlendirecekleri isimleri istedikleri mecrada tüm gerçekleri konuşmaya davet ediyoruz! ifadeleri kullanıldı.

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