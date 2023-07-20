Bartuğ Elmaz geldi

Fenerbahçe, geçen sezon başında Galatasaray'dan Fransız ekibi Marsilya'ya bedelsiz transfer olan Bertuğ Elmaz'la anlaştı. 20 yaşındaki genç orta saha dün sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçen Bartuğ Elmaz'ın kısa süre içinde imza atması bekleniyor. Fenerbahçe, Marsilya'ya bonservis ödemeyecek.
Fenerbahçe, geçen sezon başında Galatasaray'dan Fransız ekibi Marsilya'ya bedelsiz transfer olan Bertuğ Elmaz'la anlaştı. 20 yaşındaki genç orta saha dün sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçen Bartuğ Elmaz'ın kısa süre içinde imza atması bekleniyor. Fenerbahçe, Marsilya'ya bonservis ödemeyecek.