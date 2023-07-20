Avrupa'da ilk maç 26 Temmuz'da

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı maç tarihleri açıklandı. La Fiorita- Zimbru maçının galibiyle karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, eşleşmedeki ilk mücadeleyi 26 Temmuz Çarşamba günü Kadıköy'de oynayacak. Karşılaşmanın başlama saati ise; 21.00...
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı maç tarihleri açıklandı. La Fiorita- Zimbru maçının galibiyle karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, eşleşmedeki ilk mücadeleyi 26 Temmuz Çarşamba günü Kadıköy'de oynayacak. Karşılaşmanın başlama saati ise; 21.00...