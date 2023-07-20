8 ve 10 oynarım

Fenerbahçe'ninyeni yıldızı Sebastian Szymanski, kulüp televizyonuna konuştu. Sarı-lacivertli kulübe geldiği için çok mutlu olduğunun altını çizen Polonyalı oyuncu, şunları söyledi: "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Sabırsızlıkla oynayacağımız maçları bekliyorum. Transferim uzun sürdü. Adaptasyonum iyi gidiyor. Fenerbahçe çok büyük bir aile. Türkçe röportaj için bana biraz zaman verin. 10 numara ve 8 numara oynayabiliyorum. Kenarlarda oynamayı sevmiyorum. Savaşmayı, pres yapmayı, koşmayı severim. Savaşırım. Taraftara teşekkür ederim. Tek düşüncem şampiyonluk."