23 kat fazlasını kazanacak

Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservisle transfer olan Arda Güler, maaşını kat be kat artırdı. Sarı-lacivertlilerden yıllık 350 bin Euro kazanan 18 yaşındaki oyuncu, İspanyol devinden ise senelik 8 milyon Euro alacak. Maaşını tam 23 kat artıran Arda Güler, Real Madrid'in ABD'deki kamp kadrosunda da yer aldı.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservisle transfer olan Arda Güler, maaşını kat be kat artırdı. Sarı-lacivertlilerden yıllık 350 bin Euro kazanan 18 yaşındaki oyuncu, İspanyol devinden ise senelik 8 milyon Euro alacak. Maaşını tam 23 kat artıran Arda Güler, Real Madrid'in ABD'deki kamp kadrosunda da yer aldı.