FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Zaha'da aynı hikaye! Bir türlü gelemedi

Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha'ya bir türlü kavuşamıyor.
30 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilere dün kararını bildirecekti.
Ancak, Zaha, yönetimden düşünmek için kısa bir süre daha istedi.
Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha'ya bir türlü kavuşamıyor.
30 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilere dün kararını bildirecekti.
Ancak, Zaha, yönetimden düşünmek için kısa bir süre daha istedi.
Çünkü masada sadece Fenerbahçe ile Crystal Palace kaldı.
Fildişili kanadın, yarın net kararını bildireceği belirtildi.