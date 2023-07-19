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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Zaha'da aynı hikaye! Bir türlü gelemedi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündemini meşgul eden Fildişili yıldız Zaha ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. Sarı-lacivertli taraftarlar yıldız oyuncuyu sabırsızlıkla beklerken Zaha'dan transferi hakkında flaş haber geldi. İşte detaylar....

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Zaha'da aynı hikaye! Bir türlü gelemedi

Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha'ya bir türlü kavuşamıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Zaha'da aynı hikaye! Bir türlü gelemedi

30 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilere dün kararını bildirecekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Zaha'da aynı hikaye! Bir türlü gelemedi

Ancak, Zaha, yönetimden düşünmek için kısa bir süre daha istedi.

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