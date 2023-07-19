Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yapılacak transferlerle birlikte teknik heyetin kadroda düşünmediği oyuncularla yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde tecrübeli futbolcu, eski takımına dönmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 10:55
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

Fenerbahçe'nin genç futbolcunun transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladığı ve transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ederken, yapılacak takviyelerin yanı sıra birçok isimle de yollar ayrılacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

Kanarya'da sezonun sona ermesinin ardından Arda Güler, Enner Valencia, Bruma, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Mbwana Samatta, Ezgjan Alioski ve Ertuğrul Çetin ile yollar ayrıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

Fenerbahçe'de Joao Pedro, Gustavo Henrique, Diego Rossi, Willian Arao ve Joshua King gibi isimler de satış listesinde yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

Bu oyuncular için gelen teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

SAMET AKAYDİN ADANA DEMİRSPOR'A

Luis Nani transferiyle bombayı patlatan Adana Demirspor, eski oyuncusu Samet Akaydin'i de takım döndürmek için girişimlere başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

Başkan Murat Sancak'ın, "Fenerbahçe, Samet'i versin; bugün alırım. Onun gibi stoperi nereden bulacağım?" diyerek yeşil ışık yaktığı 29 yaşındaki savunmacı için sarı-lacivertlilerle temas kurulduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

Tecrübeli stoperin de mavi-şimşeklere geri dönmeye sıcak baktığı kulüp tarafında görüşmelerin yoğun şekilde sürdüğü bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

Samet Akaydin, geçtiğimiz sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye 3.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

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