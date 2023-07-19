TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertlilerde transferler arka arkaya açıklanıyor.
Yeni sezon öncesi ilk olarak Ryan Kent'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler daha sonra Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku ve Umut Nayir'i kadrosuna kattı.
Kanarya'da Edin Dzeko ile birlikte en çok konuşulan transferse Dusan Tadic oldu.
Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Sırp yıldızla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Wilfried Zaha, Dominik Livakovic ve Rodrigo Becao için de geri sayıma geçen sarı-lacivertliler, Galatasaray altyapısında yetişen ve kariyerini Marsilya'da sürdüren Bartuğ Elmaz'ı da kadrosuna katıyor.
Fenerbahçe'nin genç futbolcunun transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladığı ve transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı belirtildi.
Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ederken, yapılacak takviyelerin yanı sıra birçok isimle de yollar ayrılacak.
Kanarya'da sezonun sona ermesinin ardından Arda Güler, Enner Valencia, Bruma, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Mbwana Samatta, Ezgjan Alioski ve Ertuğrul Çetin ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe'de Joao Pedro, Gustavo Henrique, Diego Rossi, Willian Arao ve Joshua King gibi isimler de satış listesinde yer alıyor.
Bu oyuncular için gelen teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.
SAMET AKAYDİN ADANA DEMİRSPOR'A
Luis Nani transferiyle bombayı patlatan Adana Demirspor, eski oyuncusu Samet Akaydin'i de takım döndürmek için girişimlere başladı.
Başkan Murat Sancak'ın, "Fenerbahçe, Samet'i versin; bugün alırım. Onun gibi stoperi nereden bulacağım?" diyerek yeşil ışık yaktığı 29 yaşındaki savunmacı için sarı-lacivertlilerle temas kurulduğu öğrenildi.
Tecrübeli stoperin de mavi-şimşeklere geri dönmeye sıcak baktığı kulüp tarafında görüşmelerin yoğun şekilde sürdüğü bildirildi.
Samet Akaydin, geçtiğimiz sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye 3.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.
Sarı-lacivertli formayla 23 maça çıkan deneyimli stoper, skor katkısı üretemedi.
1.90 boyundaki savunma oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Samet Akaydin'in güncel piyasa değeri ise 4.2 milyon Euro.