TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha yolda! Hafta sonuna kadar...

Süper Lig'de sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan ve şampiyonluk hasreti 9 yıla çıkan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'de sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan ve şampiyonluk hasreti 9 yıla çıkan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Gelecek sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Ezeli rakiplerine nazaran daha hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, ilk olarak Ryan Kent'i açıkladı.
Kanarya, 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kent sonrası çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, ileri uca dünyaca ünlü bir ismi transfer etti.
Sarı-lacivertliler, son olarak Inter forması giyen Boşnak yıldız Edin Dzeko'yu 2 yıllığına renklerine bağladı.
Sebastian Szymanski, Alexander Djiku ve Umut Nayir transferlerini de açıklayan Kanarya, Dzeko sonrası bir bomba daha patlattı.
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Sırp yıldız Dusan Tadic ile 2 yıllık mukavele yaptı.
Rodrigo Becao'yu da KAP'a bildiren; Wilfried Zaha, Dominik Livakovic ve Bartuğ Elmaz gibi isimleri de takıma kazandırmak isteyen sarı-lacivertlilerde bir imza daha yolda.
Fenerbahçe, Mert Müldür için tüm şartlarını zorluyor...
Keza oyuncunun peşinde Suudi Arabistan'dan bir takım, Galatasaray ve Augsburg var.
Bu nedenle de Sassuolo, 5 milyon euro bonserviste diretiyor.
Sarı-lacivertliler ise; 3.5 milyon euro'ya kadar çıktı.
Pazarlıklar kıyasıya devam ediyor. Transferin hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.
Geçen sezon ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece 3 maçta oynayabilen Mert Müldür, skor katkısı üretemedi.
Kariyerinde ise 197 maça çıkan milli futbolcu, 9 gol ve 20 asistlik bir performans sergiledi.
24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
1.84 boyundaki sağ bekin güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.