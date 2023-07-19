Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha yolda! Hafta sonuna kadar...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha yolda! Hafta sonuna kadar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe, transferde tam gaz yoluna devam ediyor. Son olarak Ajax forması giyen Dusan Tadic'i renklerine bağlayan ve Rodrigo Becao'yu da KAP'a bildiren sarı-lacivertliler, bir transferde daha mutlu sona yakın. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 15:52
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha yolda! Hafta sonuna kadar...

Süper Lig'de sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan ve şampiyonluk hasreti 9 yıla çıkan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha yolda! Hafta sonuna kadar...

Gelecek sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha yolda! Hafta sonuna kadar...

Ezeli rakiplerine nazaran daha hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, ilk olarak Ryan Kent'i açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha yolda! Hafta sonuna kadar...

Kanarya, 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha yolda! Hafta sonuna kadar...

Kent sonrası çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, ileri uca dünyaca ünlü bir ismi transfer etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha yolda! Hafta sonuna kadar...

Sarı-lacivertliler, son olarak Inter forması giyen Boşnak yıldız Edin Dzeko'yu 2 yıllığına renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha yolda! Hafta sonuna kadar...

Sarı-lacivertliler ise; 3.5 milyon euro'ya kadar çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha yolda! Hafta sonuna kadar...

Pazarlıklar kıyasıya devam ediyor. Transferin hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha yolda! Hafta sonuna kadar...

Geçen sezon ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece 3 maçta oynayabilen Mert Müldür, skor katkısı üretemedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha yolda! Hafta sonuna kadar...

Kariyerinde ise 197 maça çıkan milli futbolcu, 9 gol ve 20 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha yolda! Hafta sonuna kadar...

24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha yolda! Hafta sonuna kadar...

1.84 boyundaki sağ bekin güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

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