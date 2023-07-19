SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Becao'yu KAP'a bildirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler Rodrigo Becao'yu KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Rodrigo Nascimento França (Becao) 'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Udinese Calcio ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak üzere İstanbul'a davet edilmiştir.

RODRIGO BEACO KİMDİR?

19 Ocak 1996 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Bahia'da başladı. Sırasıyla CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi. 1.91 cm boyundaki tecrübeli stoper, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...