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Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda La Fiorita - Zimbru maçının galibi ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 23:30 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 23:30
Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı müsabakanın tarihi belli oldu. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE UEFA KONFERANS LİGİ 2. ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda La Fiorita - Zimbru maçının galibi ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka 26 Temmuz Çarşamba 21:00'de oynanacak. Maçın Exxen veya TV 8,5'ta yayınlanması bekleniyor.

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