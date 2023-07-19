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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Galatasaray'ın gözdesine kanca!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 'mavi kart' statüsündeki bir oyuncuyu kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertiler, Galatasaray'ın da gündemindeki o ismi listesine aldı. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 09:06
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Galatasaray'ın gözdesine kanca!

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir zaman kala Fenerbahçe'de transfer çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Galatasaray'ın gözdesine kanca!

Sarı-lacivertiler sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Galatasaray'ın gözdesine kanca!

Orta sahaya 'mavi kart' statüsünde bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Bayer Leverkusen'de forma giyen Kerem Demirbay'ı gözüne kestirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Galatasaray'ın gözdesine kanca!

Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Kerem için Alman ekibinin kapısına dayanan sarı-lacivertiler, görüşme talep etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Galatasaray'ın gözdesine kanca!

Yönetimin, Beşiktaş'a olduğu gibi Galatasaray'a da transfer çalımı atmak istediği ve gurbetçi oyuncu için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Galatasaray'ın gözdesine kanca!

Kerem Demirbay'ın maaş talebi ise 3.5 milyon euro...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Galatasaray'ın gözdesine kanca!

KEREM DEMİRBAY KİMDİR?

3 Temmuz 1993 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Galatasaray'ın gözdesine kanca!

Profesyonel futbol kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Galatasaray'ın gözdesine kanca!

Sırasıyla Dortmund, Wattenscheid, Hamburg, Düsseldorf, Hoffenheim ve Leverkusen formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Galatasaray'ın gözdesine kanca!

1.83 cm boyundaki Türk asıllı Alman futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Galatasaray'ın gözdesine kanca!

30 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...

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