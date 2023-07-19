FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Galatasaray'ın gözdesine kanca!

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir zaman kala Fenerbahçe'de transfer çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir zaman kala Fenerbahçe'de transfer çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.
Sarı-lacivertiler sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...
Orta sahaya 'mavi kart' statüsünde bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Bayer Leverkusen'de forma giyen Kerem Demirbay'ı gözüne kestirdi.
Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Kerem için Alman ekibinin kapısına dayanan sarı-lacivertiler, görüşme talep etti.
Yönetimin, Beşiktaş'a olduğu gibi Galatasaray'a da transfer çalımı atmak istediği ve gurbetçi oyuncu için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.
Kerem Demirbay'ın maaş talebi ise 3.5 milyon euro...
KEREM DEMİRBAY KİMDİR?
3 Temmuz 1993 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı.
Sırasıyla Dortmund, Wattenscheid, Hamburg, Düsseldorf, Hoffenheim ve Leverkusen formaları giydi.
1.83 cm boyundaki Türk asıllı Alman futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
30 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...