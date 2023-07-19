FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için dev teklif! Lens denmişti ancak...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Rakiplerine göre daha hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, birçok yıldızı kadrosuna kattı.
Kanarya; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku, Umut Nayir ve Dusan Tadic transferlerini resmen açıkladı.
Fenerbahçe'de bu isimlerin yanı sıra Wilfried Zaha, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Bartuğ Elmaz gibi isimlerin de kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
Yeni transferleri için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...
Arda Güler ve Enner Valencia dahil olmak üzere birçok yıldızıyla vedalaşan sarı-lacivertlilerde teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen oyuncularla da yollar ayrılacak.
Fenerbahçe'de önümüzdeki günlerde birkaç ayrılık gerçekleşmesi beklenirken, satış listesinde olmayan isimlerden Michy Batshuayi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin Belçikalı oyuncusu Michy Batshuayi'nin son dönemde talipleri artmaya başladı.
LILLE DE TALİP OLDU
Lens, Everton, Atalanta ve Salernitana'nın ardında şimdi de Fransız ekibi Lille, tecrübeli golcüyü listesine aldı.
11 MİLYON EURO'LUK BÜTÇE AYRILDI
Fransız basınına yansıyan haberlere göre; Lille, Batsman için 11 milyon euro'luk bütçe ayırdı.
FENERBAHÇE 15 MİLYON EURO İSTİYOR
Fenerbahçe ise 15 milyon euro talep ediyor.
Michy Batshuayi geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 32 maça çıktı.
Belçikalı santrfor, 20 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyerek 22 gole direkt katkıda bulundu.
Batshuayi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
29 yaşındaki golcünün sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
Michy Batshuayi'nin güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.