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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için dev teklif! Lens denmişti ancak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ligue 1 ekibi Lens'in, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Michy Batshuayi'ye talip olduğu öne sürülmüştü. Başka bir Fransız ekibinin Belçikalı yıldız için dev bir bonservis bedeli ayırdığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 12:43
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için dev teklif! Lens denmişti ancak...

Fenerbahçe'de bu isimlerin yanı sıra Wilfried Zaha, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Bartuğ Elmaz gibi isimlerin de kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için dev teklif! Lens denmişti ancak...

Yeni transferleri için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için dev teklif! Lens denmişti ancak...

Arda Güler ve Enner Valencia dahil olmak üzere birçok yıldızıyla vedalaşan sarı-lacivertlilerde teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen oyuncularla da yollar ayrılacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için dev teklif! Lens denmişti ancak...

Fenerbahçe'de önümüzdeki günlerde birkaç ayrılık gerçekleşmesi beklenirken, satış listesinde olmayan isimlerden Michy Batshuayi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için dev teklif! Lens denmişti ancak...

Fenerbahçe'nin Belçikalı oyuncusu Michy Batshuayi'nin son dönemde talipleri artmaya başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için dev teklif! Lens denmişti ancak...

LILLE DE TALİP OLDU

Lens, Everton, Atalanta ve Salernitana'nın ardında şimdi de Fransız ekibi Lille, tecrübeli golcüyü listesine aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için dev teklif! Lens denmişti ancak...

11 MİLYON EURO'LUK BÜTÇE AYRILDI

Fransız basınına yansıyan haberlere göre; Lille, Batsman için 11 milyon euro'luk bütçe ayırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için dev teklif! Lens denmişti ancak...

FENERBAHÇE 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe ise 15 milyon euro talep ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için dev teklif! Lens denmişti ancak...

Michy Batshuayi geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 32 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için dev teklif! Lens denmişti ancak...

Belçikalı santrfor, 20 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyerek 22 gole direkt katkıda bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için dev teklif! Lens denmişti ancak...

Batshuayi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Batshuayi için dev teklif! Lens denmişti ancak...

29 yaşındaki golcünün sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.

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