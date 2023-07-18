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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Attila Szalai sürprizi! Union Berlin derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve son olarak Sırp yıldız Dusan Tadic'i renklerine bağlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Union Berlin'in dev bir teklif yaptığı ve Bundesliga ekibine transfer olacağı konuşulan Macar stoper Attila Szalai için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 09:03
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Attila Szalai sürprizi! Union Berlin derken...

2023/24 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Attila Szalai sürprizi! Union Berlin derken...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı-lacivertliler, transferde adeta şaha kalktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Attila Szalai sürprizi! Union Berlin derken...

Birçok yıldız ismi renklerine bağlayan Kanarya, ezeli rakibi Beşiktaş'a attığı transfer çalımıyla gündem oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Attila Szalai sürprizi! Union Berlin derken...

Fenerbahçe, siyah-beyazlıların transferi için bir süredir girişimde bulunduğu Dusan Tadic'i renklerine bağladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Attila Szalai sürprizi! Union Berlin derken...

Sarı-lacivertliler, Sırp yıldızla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Attila Szalai sürprizi! Union Berlin derken...

Tadic'in Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon 250 bin Euro maaş alacağı açıklandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Attila Szalai sürprizi! Union Berlin derken...

Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro'luk teklifi reddetmesi sonrası Union Berlin teklifini 14 milyon Euro'ya çıkardı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Attila Szalai sürprizi! Union Berlin derken...

Szalai'nin menajeri transfer görüşmeleini sürdürmek için Almanya'ya giderken, Macar oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Attila Szalai sürprizi! Union Berlin derken...

Ayrılması beklenen Szalai paylaşılamıyor...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Attila Szalai sürprizi! Union Berlin derken...

HOFFENHEIM VE FREIBURG İLE DE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Union Berlin'le temasta olan Macar savunmacının temsilcisi, Hoffenheim ve Freiburg'la da görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Attila Szalai sürprizi! Union Berlin derken...

Almanlar'ın gözdesi olan 25 yaşındaki stoperin tercih edeceği takım merakla bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Attila Szalai sürprizi! Union Berlin derken...

Fenerbahçe, bu transferden en az 14 milyon Euro kazanacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Attila Szalai sürprizi! Union Berlin derken...

Attila Szalai, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 52 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Attila Szalai sürprizi! Union Berlin derken...

Macar stoper, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Attila Szalai sürprizi! Union Berlin derken...

Szalai'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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