TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Attila Szalai sürprizi! Union Berlin derken...

2023/24 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
2023/24 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı-lacivertliler, transferde adeta şaha kalktı.
Birçok yıldız ismi renklerine bağlayan Kanarya, ezeli rakibi Beşiktaş'a attığı transfer çalımıyla gündem oldu.
Fenerbahçe, siyah-beyazlıların transferi için bir süredir girişimde bulunduğu Dusan Tadic'i renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, Sırp yıldızla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Tadic'in Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon 250 bin Euro maaş alacağı açıklandı.
Wilfried Zaha, Rodrigo Becao ve Mert Müldür transferleri için de geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde gündem maddelerinden biri de Attila Szalai...
Kanarya, Macar savunma oyuncusu için Union Berlin'den dev bir teklif aldı.
Bundesliga temsilcisi, 25 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye ilk etapta 12 milyon Euro teklif etti.
Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro'luk teklifi reddetmesi sonrası Union Berlin teklifini 14 milyon Euro'ya çıkardı.
Szalai'nin menajeri transfer görüşmeleini sürdürmek için Almanya'ya giderken, Macar oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Ayrılması beklenen Szalai paylaşılamıyor...
HOFFENHEIM VE FREIBURG İLE DE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Union Berlin'le temasta olan Macar savunmacının temsilcisi, Hoffenheim ve Freiburg'la da görüşmelere başladı.
Almanlar'ın gözdesi olan 25 yaşındaki stoperin tercih edeceği takım merakla bekleniyor.
Fenerbahçe, bu transferden en az 14 milyon Euro kazanacak.
Attila Szalai, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 52 maça çıktı.
Macar stoper, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Szalai'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
1.92 boyundaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro.