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TRANSFER HABERLERİ - Bartuğ Elmaz Fenerbahçe'ye! Anlaşma sağlandı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Galatasaray altyapısından yetişen ve Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma giyen Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katıyor. Sarı-lacivertliler hem oyuncuyla hem de Fransız ekibiyle prensip anlaşması sağladı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 17:06 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 17:19
TRANSFER HABERLERİ - Bartuğ Elmaz Fenerbahçe'ye! Anlaşma sağlandı

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon başında Marsilya'ya transfer olan Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katıyor.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ın transferi için hem oyuncu hem kulübüyle anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcunun transferini kısa süre içerisinde açıklayacağı öğrenildi.

Futbola 2013 yılında Galatasaray altyapısında başlayan Bartuğ Elmaz, 9 yıl sarı-kırmızılı takımın altyapısında top koşturduktan sonra geçen sezon başında Marsilya'ya transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezon Marsilya B takımında 6 maça çıkan 20 yaşındaki ön libero, 2 gol attı. Bartuğ, A takımda ise Fransa Kupası üçüncü turunda Hyeres ile oynanan maçta 4 dakika süre aldı.

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