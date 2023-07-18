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Müldür'de sıcak temas

Sassuolo forması giyen Mert Müldür'le prensipte anlaşan sarı-lacivertliler, kulübü Sassuolo'yla görüşmeleri sürdürüyor. İtalyan ekibi, 24 yaşındaki oyuncu için 5 milyon euro isterken; Kanarya bu rakamı aşağı düşürmek istiyor. 1 yıllık sözleşmesi kalan sağ bekin transferinin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 06:50
Müldür'de sıcak temas
Sassuolo forması giyen Mert Müldür'le prensipte anlaşan sarı-lacivertliler, kulübü Sassuolo'yla görüşmeleri sürdürüyor. İtalyan ekibi, 24 yaşındaki oyuncu için 5 milyon euro isterken; Kanarya bu rakamı aşağı düşürmek istiyor. 1 yıllık sözleşmesi kalan sağ bekin transferinin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.
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