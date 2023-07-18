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Kontenjan alarm veriyor

Şu ana kadar 5 yabancıyı kadrosuna katan F.Bahçe'de, bazı oyuncularla yolların ayrılması gerekiyor. 17 yabancı oyuncu sayısına ulaşan sarı-lacivertlilerde, Pedro, Rossi, King, Gustavo, Arao ve Crespo'ya gelen teklifler değerlendirilecek. Kadro 14 yabancıya uygun hale gelecek ve yeni isimlere de yer açılacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 06:50
Kontenjan alarm veriyor
Şu ana kadar 5 yabancıyı kadrosuna katan F.Bahçe'de, bazı oyuncularla yolların ayrılması gerekiyor. 17 yabancı oyuncu sayısına ulaşan sarı-lacivertlilerde, Pedro, Rossi, King, Gustavo, Arao ve Crespo'ya gelen teklifler değerlendirilecek. Kadro 14 yabancıya uygun hale gelecek ve yeni isimlere de yer açılacak.
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