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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor! 4 isim idmana katılmadı

Yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de 4 isim antrenmana katılmadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 11:44
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor! 4 isim idmana katılmadı

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basına açık tutuldu. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve dayanıklılık çalışması yapıldı.

İdmana sakatlıkları bulunan Joshua King, Samet Akaydın ve Lincoln Henrique katılmadı. Yeni transferlerden Dusan Tadic de kişisel eşyalarını toplamak için ülkesine gittiği için antrenmanda yer almadı. Sırp futbolcunun yarın İstanbul'a geleceği bildirildi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.

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