Batshuayi piyangosu

Transferdefutbolcu satışındaki hüneriyle dikkat çeken F.Bahçe'nin bir yıldızına daha talip çıktı. Sarı-lacivertli ekibin kapısı bu kez Michy Batshuayi için çaldı. Fransız ekibi Lens, 29 yaşındaki Belçikalı oyuncu hakkında soruşturma yaptı. Fransızlar'dan 15 milyon euro talep eden sarı-lacivertliler, bu rakamın altında satış yapmayı düşünmediğini iletti. Yıldız golcüsü Openda'yı 43 milyon euro'ya Leipzig'e satan Lens'in elindeki para, sarı-lacivertli ekibin iştahını daha da kabartıyor. Batshuayi'yi Chelsea'den 3.5 milyon euro'ya satın alan F.Bahçe, bu satışı gerçekleştirirse transferde önemli bir kar daha elde etmiş olacak.