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Batshuayi piyangosu

Golcüsü Openda’yı Leipzig’e satan Lens, Belçikalı yıldıza talip oldu Sarı-lacivertliler, Bathsuayi için 15 milyon euro istediğini bildirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 06:50
Batshuayi piyangosu
Transferde futbolcu satışındaki hüneriyle dikkat çeken F.Bahçe'nin bir yıldızına daha talip çıktı. Sarı-lacivertli ekibin kapısı bu kez Michy Batshuayi için çaldı. Fransız ekibi Lens, 29 yaşındaki Belçikalı oyuncu hakkında soruşturma yaptı. Fransızlar'dan 15 milyon euro talep eden sarı-lacivertliler, bu rakamın altında satış yapmayı düşünmediğini iletti. Yıldız golcüsü Openda'yı 43 milyon euro'ya Leipzig'e satan Lens'in elindeki para, sarı-lacivertli ekibin iştahını daha da kabartıyor. Batshuayi'yi Chelsea'den 3.5 milyon euro'ya satın alan F.Bahçe, bu satışı gerçekleştirirse transferde önemli bir kar daha elde etmiş olacak.
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