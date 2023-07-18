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Avrupa'nın en iyisi Tadic

34 yaşındaki Sırp yıldız, geçen sezon en değerli 10 ligin istatistiklerinde zirvedeydi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 06:50
Avrupa'nın en iyisi Tadic

Fenerbahçe'nin son bombası Dusan Tadic'in, Ajax'taki performansıyla büyüledi. Geçen sezon 47 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, 13 kez gol sevinci yaşarken; 21 de asist yaptı. Hollanda'da şut pası, rakip ceza sahasında topla buluşma, kilit pas ve isabetli orta istatistiklerinde en iyi oyuncu oldu. Tadic, Avrupa'nın en değerli 10 liginde ise asist beklentisi, toplam şut pası, rakip ceza sahasında topla buluşma ve kilit pasta zirveye çıkarak dikkat çekti.

HOLLANDA LİGİ PERFORMANSI

34 Maç

11 Gol

18 Asist

21.53 Toplam Asist Beklentisi (xA)

4.03 Şut Pası

7.65 RCS Topla Buluşma

1.79 Kilit Pas

2.56 İsabetli Orta

34.94 İsabetli Pas

AVRUPA'DA ZİRVEDE OLDUĞU ALANLAR

Şut Pası............................137 RCS Topla Buluşma.......260 Kilit Pas...............................

Asist Beklentisi (xA).... 21.53

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