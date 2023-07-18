Haberler Fenerbahçe Altay'a en ciddi teklif Ajax'tan

Altay'a en ciddi teklif Ajax'tan

Kalesini Dominik Livakovic ile güçlendirmeye hazırlanan F.Bahçe'de Altay Bayındır da ayrılığa hazırlanıyor. İspanya ve İngiltere'den önemli talipleri olan 25 yaşındaki eldivene son olarak Ajax'tan teklif geldi. Sarı-lacivertli kulübe 5 milyon euro öneren Hollanda ekibiyle görüşen Altay'ın kısa süre içinde yuvadan uçacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 06:50
Altay'a en ciddi teklif Ajax'tan
Kalesini Dominik Livakovic ile güçlendirmeye hazırlanan F.Bahçe'de Altay Bayındır da ayrılığa hazırlanıyor. İspanya ve İngiltere'den önemli talipleri olan 25 yaşındaki eldivene son olarak Ajax'tan teklif geldi. Sarı-lacivertli kulübe 5 milyon euro öneren Hollanda ekibiyle görüşen Altay'ın kısa süre içinde yuvadan uçacağı öğrenildi.
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