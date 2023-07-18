Almanların gözü onda

Ayrılması beklenen Szalai paylaşılamıyor... Union Berlin'le temasta olan Macar savunmacının temsilcisi, Hoffenheim ve Freiburg'la da görüşmelere başladı. Almanlar'ın gözdesi olan 25 yaşındaki stoperin tercih edeceği takım merakla bekleniyor. F.Bahçe, bu transferden yaklaşık 13-14 milyon euro kazanacak.
Ayrılmasıbeklenen Szalai paylaşılamıyor... Union Berlin'le temasta olan Macar savunmacının temsilcisi, Hoffenheim ve Freiburg'la da görüşmelere başladı. Almanlar'ın gözdesi olan 25 yaşındaki stoperin tercih edeceği takım merakla bekleniyor. F.Bahçe, bu transferden yaklaşık 13-14 milyon euro kazanacak.