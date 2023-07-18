Ally Samatta resmen PAOK'ta

Kanarya'da Ally Samatta'nın yeni adresi belli oldu. Tanzanyalı golcü, Yunanistan'ın Paok takımına transfer oldu. Sarılacivertli ekip yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuya yeni kulübünde başarı diledi. Geçen sezonu Genk'te kiralık geçiren Samatta, F.Bahçe kariyerinde 33 karşılaşmada 6 kez ağları havalandırmayı başardı.
Kanarya'da Ally Samatta'nın yeni adresi belli oldu. Tanzanyalı golcü, Yunanistan'ın Paok takımına transfer oldu. Sarılacivertli ekip yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuya yeni kulübünde başarı diledi. Geçen sezonu Genk'te kiralık geçiren Samatta, F.Bahçe kariyerinde 33 karşılaşmada 6 kez ağları havalandırmayı başardı.