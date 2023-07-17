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Fenerbahçe'de Livakovic çılgınlığı! Transferin detayları ortaya çıktı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerin kısa bir süre içerisinde Dominik Livakovic transferini resmen duyurması bekleniyor. Son olarak ise Hırvat kaleciyle yapılacak olan anlaşmanın detayları gün yüzüne çıktı. İşte yaşanan gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de Livakovic çılgınlığı! Transfer detayları ortaya çıktı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de Livakovic çılgınlığı! Transfer detayları ortaya çıktı

Kanarya'da bu anlamda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'de Livakovic çılgınlığı! Transfer detayları ortaya çıktı

Sarı lacivertlilerde çeşitli mevkilere takviye yapılması planlanıyor.

Fenerbahçe'de Livakovic çılgınlığı! Transfer detayları ortaya çıktı

Bu mevkilerden birisinin de kale olduğu biliniyor.

Fenerbahçe'de Livakovic çılgınlığı! Transfer detayları ortaya çıktı

Kanarya'da bu mevki için uzun süredir takip edilen isim ise Dominik Livakovic oldu.

Fenerbahçe'de Livakovic çılgınlığı! Transfer detayları ortaya çıktı

Son olarak ise Hırvat file bekçisinden heyecanlandıran haberler geliyor.

Fenerbahçe'de Livakovic çılgınlığı! Transfer detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe, yeni kalecisi Dominik Livakovic'e kavuşmak için artık geri sayıma geçti...

Fenerbahçe'de Livakovic çılgınlığı! Transfer detayları ortaya çıktı

28 yaşındaki kaleciyle her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb'le de 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.

Fenerbahçe'de Livakovic çılgınlığı! Transfer detayları ortaya çıktı

Ödeme planı üzerinde de taraflar uzlaşma sağladı ve iş sadece resmi imzalara kaldı.

Fenerbahçe'de Livakovic çılgınlığı! Transfer detayları ortaya çıktı

Livakovic'in kısa süre içinde İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Livakovic çılgınlığı! Transfer detayları ortaya çıktı

Öte yandan 28 yaşındaki Hırvat eldiven, Dinamo Zagreb'in Hajduk Split'i 1-0 yendiği Süper Kupa finalinin ardından taraftarlara veda etti.

Fenerbahçe'de Livakovic çılgınlığı! Transfer detayları ortaya çıktı

Taraftarların olduğu tribünlere giderek el sallayan tecrübeli kaleci, ayrıca duygusal anlar da yaşadı.

Fenerbahçe'de Livakovic çılgınlığı! Transfer detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe'de kaleciden gelen bu haberlerin ardından heyecan dolu bekleyiş başladı.

Fenerbahçe'de Livakovic çılgınlığı! Transfer detayları ortaya çıktı

Sarı lacivertlilerin gündemindeki Livakovic futbola ülkesi Hırvatistan'ın Zadar takımında başladı. Ardından NK Zagreb takımının yolunu tuttu.

Fenerbahçe'de Livakovic çılgınlığı! Transfer detayları ortaya çıktı

File bekçisi son olarak ise Dinamo Zagreb'in kalesini koruyordu.

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