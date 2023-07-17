Fenerbahçe'de Livakovic çılgınlığı! Transferin detayları ortaya çıktı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Kanarya'da bu anlamda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.
Sarı lacivertlilerde çeşitli mevkilere takviye yapılması planlanıyor.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Kanarya'da bu anlamda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.
Sarı lacivertlilerde çeşitli mevkilere takviye yapılması planlanıyor.
Bu mevkilerden birisinin de kale olduğu biliniyor.
Kanarya'da bu mevki için uzun süredir takip edilen isim ise Dominik Livakovic oldu.
Son olarak ise Hırvat file bekçisinden heyecanlandıran haberler geliyor.
Fenerbahçe, yeni kalecisi Dominik Livakovic'e kavuşmak için artık geri sayıma geçti...
28 yaşındaki kaleciyle her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb'le de 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.
Ödeme planı üzerinde de taraflar uzlaşma sağladı ve iş sadece resmi imzalara kaldı.
Livakovic'in kısa süre içinde İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Öte yandan 28 yaşındaki Hırvat eldiven, Dinamo Zagreb'in Hajduk Split'i 1-0 yendiği Süper Kupa finalinin ardından taraftarlara veda etti.
Taraftarların olduğu tribünlere giderek el sallayan tecrübeli kaleci, ayrıca duygusal anlar da yaşadı.
Fenerbahçe'de kaleciden gelen bu haberlerin ardından heyecan dolu bekleyiş başladı.
Sarı lacivertlilerin gündemindeki Livakovic futbola ülkesi Hırvatistan'ın Zadar takımında başladı. Ardından NK Zagreb takımının yolunu tuttu.
File bekçisi son olarak ise Dinamo Zagreb'in kalesini koruyordu.