Haberler Fenerbahçe Gustavo’nun isteyeni çok

Gustavo’nun isteyeni çok

Geçen sezon Jorge Jesus tarafından transfer edilen ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Gustavo Henrique, ayrılmak için gün sayıyor. Sambacının menajeri de bunu doğruladı ve "Gustavo için bize danışan ve oyuncu ile ilgilendiklerini söyleyen bazı Avrupa ve Brezilya kulüpleri oldu. Göreceğiz" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Gustavo’nun isteyeni çok
Geçen sezon Jorge Jesus tarafından transfer edilen ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Gustavo Henrique, ayrılmak için gün sayıyor. Sambacının menajeri de bunu doğruladı ve "Gustavo için bize danışan ve oyuncu ile ilgilendiklerini söyleyen bazı Avrupa ve Brezilya kulüpleri oldu. Göreceğiz" dedi.
DİĞER
Wimbledon erkekler finali kim kazandı? 20 yıl sonra ilk yaşandı! Carlos Alcaraz Novak Djokovic maçının galibi kim oldu?
Oğulcan Engin ve İlayda Alişan Kenan Doğulu konserinde aşklarını gözler önüne serdi!
F.Bahçe'de Livakovic çılgınlığı!
G.Saray'ın Kerem inadı! Teklif edilen rakam...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Livakovic çılgınlığı!
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha!
Deprem son dakika! 17 Temmuz deprem mi oldu?
2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Aşure ayı ne zaman başlıyor, bitiyor?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye! Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye! 03:37
Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye! Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye! 03:15
Çin - Türkiye | CANLI Çin - Türkiye | CANLI 00:51
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! 00:47
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! 00:39
Adil Rizespor'da Adil Rizespor'da 00:22
Daha Eski
Kamp Bolu’da Kamp Bolu’da 00:19
Tanque yine iddialı Tanque yine iddialı 00:18
Ada'ya çıkarma Ada'ya çıkarma 00:15
Pendik’e Arjantinli kaleci Pendik’e Arjantinli kaleci 00:10
Antalyaspor’a Polonyalı golcü Antalyaspor’a Polonyalı golcü 00:08
Tuncer Duhan K.Paşa’da Tuncer Duhan K.Paşa’da 00:06