Gustavo’nun isteyeni çok

Geçen sezon Jorge Jesus tarafından transfer edilen ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Gustavo Henrique, ayrılmak için gün sayıyor. Sambacının menajeri de bunu doğruladı ve "Gustavo için bize danışan ve oyuncu ile ilgilendiklerini söyleyen bazı Avrupa ve Brezilya kulüpleri oldu. Göreceğiz" dedi.
Geçensezon Jorge Jesus tarafından transfer edilen ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Gustavo Henrique, ayrılmak için gün sayıyor. Sambacının menajeri de bunu doğruladı ve "Gustavo için bize danışan ve oyuncu ile ilgilendiklerini söyleyen bazı Avrupa ve Brezilya kulüpleri oldu. Göreceğiz" dedi.