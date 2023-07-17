Doğru karar verilecektir

TFF, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili kurul oluşturacağını açıkladı. F.Bahçe de ardından, "Süreci ve atılacak adımları takip edeceğimizi vurgulamak istiyoruz. Türk futbolunun efsane isimlerinin mücadele ettiği, kazandıkları şampiyonluklar ile ilgili doğru kararın verileceğine inanmak istiyoruz" mesajını paylaştı.
TFF, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili kurul oluşturacağını açıkladı. F.Bahçe de ardından, "Süreci ve atılacak adımları takip edeceğimizi vurgulamak istiyoruz. Türk futbolunun efsane isimlerinin mücadele ettiği, kazandıkları şampiyonluklar ile ilgili doğru kararın verileceğine inanmak istiyoruz" mesajını paylaştı.