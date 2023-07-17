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Doğru karar verilecektir

TFF, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili kurul oluşturacağını açıkladı. F.Bahçe de ardından, "Süreci ve atılacak adımları takip edeceğimizi vurgulamak istiyoruz. Türk futbolunun efsane isimlerinin mücadele ettiği, kazandıkları şampiyonluklar ile ilgili doğru kararın verileceğine inanmak istiyoruz" mesajını paylaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Doğru karar verilecektir
TFF, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili kurul oluşturacağını açıkladı. F.Bahçe de ardından, "Süreci ve atılacak adımları takip edeceğimizi vurgulamak istiyoruz. Türk futbolunun efsane isimlerinin mücadele ettiği, kazandıkları şampiyonluklar ile ilgili doğru kararın verileceğine inanmak istiyoruz" mesajını paylaştı.
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