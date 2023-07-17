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Attila Szalai Almanya’ya

Macar stoperin temsilcisi Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmenin ardından dün İstanbul'dan ayrıldı ve Almanya'ya gitti. Burada Union Berlin ve Frankfurt'la bir görüşme gerçekleştirecek. İki Bundesliga ekibinin de Szalai'yi kadrosuna katmak istediği biliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
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