Attila Szalai Almanya’ya

Macar stoperin temsilcisi Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmenin ardından dün İstanbul'dan ayrıldı ve Almanya'ya gitti. Burada Union Berlin ve Frankfurt'la bir görüşme gerçekleştirecek. İki Bundesliga ekibinin de Szalai'yi kadrosuna katmak istediği biliyor.
Macar stoperin temsilcisi Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmenin ardından dün İstanbul'dan ayrıldı ve Almanya'ya gitti. Burada Union Berlin ve Frankfurt'la bir görüşme gerçekleştirecek. İki Bundesliga ekibinin de Szalai'yi kadrosuna katmak istediği biliyor.