Zajc'a verilen süre doluyor

İsmail Kartal, sözleşmesi biten Miha Zajc'a düşünmesi için süre verdiğini açıklamıştı. 5 büyük ligden talipleri olan Sloven oyuncu, henüz Fenerbahçe'ye dönüş yapmadı. Sarı- lacivertliler de, Zajc'tan karar vermesini istedi ve aksi halde teklifin geçersiz olacağını bildirdi.
İsmail Kartal, sözleşmesi biten Miha Zajc'a düşünmesi için süre verdiğini açıklamıştı. 5 büyük ligden talipleri olan Sloven oyuncu, henüz Fenerbahçe'ye dönüş yapmadı. Sarı- lacivertliler de, Zajc'tan karar vermesini istedi ve aksi halde teklifin geçersiz olacağını bildirdi.