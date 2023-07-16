Samatta’nın yolu Yunanistan

Fenerbahç'nin yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Samatta'nın yeni durağı Yunanistan olacak... Geçen sezonu Genk'te geçiren ancak Belçika ekibinin opsiyonunu kullanmadığı Tanzanyalı golcüyle PAOK ile AEK'nın ilgilendiği öğrenildi. Samatta, iki kulüple de görüşme yapıyor.
Fenerbahç'nin yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Samatta'nın yeni durağı Yunanistan olacak... Geçen sezonu Genk'te geçiren ancak Belçika ekibinin opsiyonunu kullanmadığı Tanzanyalı golcüyle PAOK ile AEK'nın ilgilendiği öğrenildi. Samatta, iki kulüple de görüşme yapıyor.