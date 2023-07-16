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Mert Müldür'e iki kanca birden

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Mert Müldür için İtalya'dan kötü bir haber geldi... Çizme basınına yansıyan haberlere göre; Alman ekibi Augsburg ile bir Suudi kulübü 24 yaşındaki oyuncu için Sassuolo'ya teklifte bulundu. Çizme medyası, Sassuolo'nun bu durumdan kazançlı çıkacağını vurguladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Mert Müldür'e iki kanca birden
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Mert Müldür için İtalya'dan kötü bir haber geldi... Çizme basınına yansıyan haberlere göre; Alman ekibi Augsburg ile bir Suudi kulübü 24 yaşındaki oyuncu için Sassuolo'ya teklifte bulundu. Çizme medyası, Sassuolo'nun bu durumdan kazançlı çıkacağını vurguladı.
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