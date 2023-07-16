Mert Müldür'e iki kanca birden

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Mert Müldür için İtalya'dan kötü bir haber geldi... Çizme basınına yansıyan haberlere göre; Alman ekibi Augsburg ile bir Suudi kulübü 24 yaşındaki oyuncu için Sassuolo'ya teklifte bulundu. Çizme medyası, Sassuolo'nun bu durumdan kazançlı çıkacağını vurguladı.
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Mert Müldür için İtalya'dan kötü bir haber geldi... Çizme basınına yansıyan haberlere göre; Alman ekibi Augsburg ile bir Suudi kulübü 24 yaşındaki oyuncu için Sassuolo'ya teklifte bulundu. Çizme medyası, Sassuolo'nun bu durumdan kazançlı çıkacağını vurguladı.