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Lucas Moura'nın menajeri İstanbul'da!

Son dakika transfer haberleri... Adı Fenerbahçe ile de anılan Brezilyalı futbolcu Lucas Moura’nın menajeri Junior Pedroso, İstanbul’a geldiğini gösteren bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 15:14 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 15:29
Lucas Moura'nın menajeri İstanbul'da!

Adı Fenerbahçe ile de anılan Brezilyalı futbolcu Lucas Moura'nın menajeri Junior Pedroso, İstanbul'a geldiğini gösteren bir paylaşım yaptı. Son olarak Tottenham'da forma giyen Moura, serbest statüde bulunuyor.

13 Ağustos 1992 tarihinde Sao Paulo'da dünyaya gelen Lucas Moura, kariyerine de Sao Paulo altyapısında başladı. 2013 yılında Paris Saint-Germain'e transfer oldu. 2018'in ocak ayında İngiliz ekibi Tottenham'ın yolunu tutan Lucas Moura, o tarihten bu yana Premier Lig temsilcisinde forma giyiyordu.

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