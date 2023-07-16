TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Dusan Tadic'i KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, Ajax'la sözleşmesi sona eren Dusan Tadic'i transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirmişti.

Sarı-lacivertli kulüpten 34 yaşındaki oyuncuyla ilgili beklenen açıklama geldi.

Fenerbahçe, Sırp yıldızla 2 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi. Buna göre Tadic, yıllık 4,2 milyon Euro garanti ücret alacak.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in kulübümüze transferi konusunda kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 Avro ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Dusan Tadic'in sarı-lacivertli takımdaki forma numarası da belli oldu. Yıldız oyuncu, 10 numaralı formayı giyecek.

"Çok teşekkür ederim. Böyle büyük bir kulübün parçası olmak harika bir duygu. Fenerbahçe ile ilgili çok olumlu bilgiler aldım. Harika bir taraftarı var ve onların önünde futbol oynamak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarı ile birçok kupa kazanmak istiyorum, bizim için çok değerliler. Onların desteklerine çok ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın enerjisiyle birlikte çok başarılı olacağız. Bizleri her şekilde desteklemelerini istiyorum."

TADIC'E HOŞ GELDİN MESAJI

Öte yandan Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından Tadic'le ilgili videolu mesaj yayınladı. Paylaşımda "Sarı Lacivert'imize Hoş Geldin Dusan Tadic" notu geçildi.