Dominguez’e amansız baskı

Çizme medyası; Fenerbahçe'nin, Nicolas Dominguez için kesenin ağzını açtığını duyurdu. Milan ile Fiorentina'nın da kadrosuna katmak istediği Arjantinli orta saha için en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiği vurgulandı. İtalyanlar, Bologna'nın Fenerbahçe'den gelen bu cazip teklifi kabul edebileceğini duyurdu.
Çizme medyası; Fenerbahçe'nin, Nicolas Dominguez için kesenin ağzını açtığını duyurdu. Milan ile Fiorentina'nın da kadrosuna katmak istediği Arjantinli orta saha için en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiği vurgulandı. İtalyanlar, Bologna'nın Fenerbahçe'den gelen bu cazip teklifi kabul edebileceğini duyurdu.