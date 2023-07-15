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TRANSFER HABERLERİ - Rashica'dan Fenerbahçe'ye transfer yanıtı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Geride bıraktığımız sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica, sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'nin radarına girmişti. Kosovalı futbolcunun, transfer kararını kulübüne ilettiği bildirildi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 07:32
TRANSFER HABERLERİ - Rashica'dan Fenerbahçe'ye transfer yanıtı!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Rashica'dan Fenerbahçe'ye transfer yanıtı!

Sarı-lacivertliler, geride bıraktığımız sezon sarı-kırmızılılarda kiralık forma giyen ve şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Milot Rashica'yı listesine aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Rashica'dan Fenerbahçe'ye transfer yanıtı!

Öte yandan Kosovalı yıldızın transfer kararı da belli oldu. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ - Rashica'dan Fenerbahçe'ye transfer yanıtı!

Galatasaray'da görüşmelerin sürdüğü Milot Rashica için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edilmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Rashica'dan Fenerbahçe'ye transfer yanıtı!

Kosovalı oyuncu, kulübü Norwich City'ye bir kez daha Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi.

TRANSFER HABERLERİ - Rashica'dan Fenerbahçe'ye transfer yanıtı!

27 yaşındaki kanat, "Türkiye'de Galatasaray'dan başka yerde oynamak istemiyorum. Galatasaray'ın teklifini kabul ederseniz giderim" dedi.

TRANSFER HABERLERİ - Rashica'dan Fenerbahçe'ye transfer yanıtı!

Norwich'in istediği rakamı düşürmek isteyen sarı-kırmızılılar, Rashica'nın isteğinin transferde önemli rol oynayacağını düşünüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Rashica'dan Fenerbahçe'ye transfer yanıtı!

MILOT RASHICA KİMDİR?

28 Haziran 1996 tarihinde Kosova'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Rashica'dan Fenerbahçe'ye transfer yanıtı!

Profesyonel futbol kariyerine Vushtrria'da başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Rashica'dan Fenerbahçe'ye transfer yanıtı!

Sırasıyla Vitesse, Werder Bremen ve Norwich City formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Rashica'dan Fenerbahçe'ye transfer yanıtı!

Geride bıraktığımız sezon başında Norwich'ten Galatasaray'a kiralandı.

TRANSFER HABERLERİ - Rashica'dan Fenerbahçe'ye transfer yanıtı!

Kosovalı yıldız orta sahada sağ kanat mevkisinde görev yapıyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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