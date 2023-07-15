TRANSFER HABERLERİ - Rashica'dan Fenerbahçe'ye transfer yanıtı!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya geldi.
Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, geride bıraktığımız sezon sarı-kırmızılılarda kiralık forma giyen ve şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Milot Rashica'yı listesine aldı.
Öte yandan Kosovalı yıldızın transfer kararı da belli oldu. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'da görüşmelerin sürdüğü Milot Rashica için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edilmişti.
Kosovalı oyuncu, kulübü Norwich City'ye bir kez daha Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi.
27 yaşındaki kanat, "Türkiye'de Galatasaray'dan başka yerde oynamak istemiyorum. Galatasaray'ın teklifini kabul ederseniz giderim" dedi.
Norwich'in istediği rakamı düşürmek isteyen sarı-kırmızılılar, Rashica'nın isteğinin transferde önemli rol oynayacağını düşünüyor.
MILOT RASHICA KİMDİR?
28 Haziran 1996 tarihinde Kosova'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Vushtrria'da başladı.
Sırasıyla Vitesse, Werder Bremen ve Norwich City formaları giydi.
Geride bıraktığımız sezon başında Norwich'ten Galatasaray'a kiralandı.
Kosovalı yıldız orta sahada sağ kanat mevkisinde görev yapıyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
27 yaşındaki Rashica'nın güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon euro...