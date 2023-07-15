Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş Dusan Tadic paylaşımı!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş Dusan Tadic paylaşımı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler son olarak Dusan Tadic ile ilgili flaş paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 00:52 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 01:03
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş Dusan Tadic paylaşımı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Kanarya, son olarak Sırp yıldız Dusan Tadic'in İstanbul'a gelmek üzere olduğunu duyurdu.

Futbolcunun adı uzun süredir Beşiktaş ile anılıyordu.

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