TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş Dusan Tadic paylaşımı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Kanarya, son olarak Sırp yıldız Dusan Tadic'in İstanbul'a gelmek üzere olduğunu duyurdu.
Futbolcunun adı uzun süredir Beşiktaş ile anılıyordu.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA
Futbolcu Dusan Tadic, kulübümüz ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor… 💛💙 pic.twitter.com/DaQrOHuCLZ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 15, 2023
FENERBAHÇE'DEN KAP AÇIKLAMASI GELDİ!
Fenerbahçe'den futbolcunun transferine dair KAP açıklaması geldi.
"Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmış ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere kulübümüze davet edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız."