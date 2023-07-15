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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Rodrigo Becao ve Dominik Livakovic transferlerinde geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha gerçekleşiyor. İşte deneyimli oyuncunun yeni adresi... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 09:49
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle kapatarak kupa hasretine son veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Süper Lig'de 2023/2024 sezonunu zirvede kapatarak şampiyonluk hasretini de bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Ezeli rakiplerine göre daha hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren Kanarya, şu ana kadar birçok yıldızı renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoperden sonra kulübü Udinese ile de anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunma oyuncusu için İtalyan ekibine 9+1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Avrupa'dan talipleri olan Altay Bayındır'ın takımdan ayrılma ihtimalinin artması sonrası kaleci arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin bir süredir transferi için uğraş verdiği Dominik Livakovic'te de önemli aşama kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'nin Rodrigo Becao ve Dominik Livakovic transferlerini kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturması beklenirken, takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Sezonun sona ermesi sonrası Arda Güler, Enner Valencia, Dimitrios Pelkas, Ertuğrul Çetin, Ezgjan Alioski, Bruma ve Berisha ile yollarını ayırdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de bu isimlerin ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

SERDAR DURSUN HERTHA BERLIN'E!

Alman Kicker Dergisi, Hertha Berlin'in Fenerbahçe'den Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istediğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Haberde; teknik direktör Pal Dardai'nin 31 yaşındaki golcüyü listesine eklediği ve Serdar'la temasa geçildiği bilgisi vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Serdar Dursun geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maçta süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Milli futbolcu, 4 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

31 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Serdar Dursun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.

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