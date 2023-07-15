TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle kapatarak kupa hasretine son veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle kapatarak kupa hasretine son veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'de 2023/2024 sezonunu zirvede kapatarak şampiyonluk hasretini de bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.
Ezeli rakiplerine göre daha hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren Kanarya, şu ana kadar birçok yıldızı renklerine bağladı.
Fenerbahçe; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku ve Umut Nayir'i renklerine bağlarken, geçtiğimiz sezon Göztepe'den kiralanan İrfan Can Eğribayat'ın da bonservisi alındı.
Yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, iki transferde daha mutlu sona ulaşmak üzere...
Adı Alman ekipleriyle anılan Attila Szalai'nin ayrılık ihtimaline karşı stoper arayışlarını hızlandıran yönetim, Rodrigo Becao transferinde mutlu sona yakın.
Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoperden sonra kulübü Udinese ile de anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli savunma oyuncusu için İtalyan ekibine 9+1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Avrupa'dan talipleri olan Altay Bayındır'ın takımdan ayrılma ihtimalinin artması sonrası kaleci arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin bir süredir transferi için uğraş verdiği Dominik Livakovic'te de önemli aşama kaydetti.
Fenerbahçe'nin Rodrigo Becao ve Dominik Livakovic transferlerini kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturması beklenirken, takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.
Sezonun sona ermesi sonrası Arda Güler, Enner Valencia, Dimitrios Pelkas, Ertuğrul Çetin, Ezgjan Alioski, Bruma ve Berisha ile yollarını ayırdı.
Fenerbahçe'de bu isimlerin ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor.
SERDAR DURSUN HERTHA BERLIN'E!
Alman Kicker Dergisi, Hertha Berlin'in Fenerbahçe'den Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istediğini duyurdu.
Haberde; teknik direktör Pal Dardai'nin 31 yaşındaki golcüyü listesine eklediği ve Serdar'la temasa geçildiği bilgisi vurgulandı.
Serdar Dursun geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maçta süre aldı.
Milli futbolcu, 4 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
31 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Serdar Dursun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
1.90 boyundaki golcünün güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon Euro.