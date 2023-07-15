Rashica ısrarı

Fenerbahçe geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Milot Rashica için harekete geçti. Sarılacivertli yönetimin, Norwich City'ye Kosovalı kanat oyuncusu için teklifte bulunduğu ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Fenerbahçe geçen sezonGalatasaray'dakiralık olarakforma giyen vesarı-kırmızılılarınşampiyonluğundaönemlipay sahibi olanMilot Rashicaiçin hareketegeçti. Sarılacivertliyönetimin,NorwichCity'ye Kosovalıkanat oyuncusuiçin tekliftebulunduğuve taraflar arasındakigörüşmelerinsürdüğübelirtildi.