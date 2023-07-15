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Rashica ısrarı

Fenerbahçe geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Milot Rashica için harekete geçti. Sarılacivertli yönetimin, Norwich City'ye Kosovalı kanat oyuncusu için teklifte bulunduğu ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Rashica ısrarı
Fenerbahçe geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Milot Rashica için harekete geçti. Sarılacivertli yönetimin, Norwich City'ye Kosovalı kanat oyuncusu için teklifte bulunduğu ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
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