Navas ile ilk temas

Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Livakovic'in alternatifi olarak Keylor Navas'ı düşünüyor. Paris Saint-Germain'in satış listesine koyduğu 36 yaşındaki file bekçisi için ilk temas kuruldu. Fransız basını da Fenerbahçe'nin bu ilgisini doğrularken, transferin kısa süre içinde netleşeceğini vurguladı. Livakovic olmazsa Navas, gelecek.
Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Livakovic'in alternatifi olarak Keylor Navas'ı düşünüyor. Paris Saint-Germain'in satış listesine koyduğu 36 yaşındaki file bekçisi için ilk temas kuruldu. Fransız basını da Fenerbahçe'nin bu ilgisini doğrularken, transferin kısa süre içinde netleşeceğini vurguladı. Livakovic olmazsa Navas, gelecek.