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Navas ile ilk temas

Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Livakovic'in alternatifi olarak Keylor Navas'ı düşünüyor. Paris Saint-Germain'in satış listesine koyduğu 36 yaşındaki file bekçisi için ilk temas kuruldu. Fransız basını da Fenerbahçe'nin bu ilgisini doğrularken, transferin kısa süre içinde netleşeceğini vurguladı. Livakovic olmazsa Navas, gelecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Navas ile ilk temas
Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Livakovic'in alternatifi olarak Keylor Navas'ı düşünüyor. Paris Saint-Germain'in satış listesine koyduğu 36 yaşındaki file bekçisi için ilk temas kuruldu. Fransız basını da Fenerbahçe'nin bu ilgisini doğrularken, transferin kısa süre içinde netleşeceğini vurguladı. Livakovic olmazsa Navas, gelecek.
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