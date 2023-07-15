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Merih Inter'i istiyor

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği Merih Demiral'ın İnter'den haber bekliyor. Atalanta'da satış listesine konulan milli oyuncu, bir süredir Milano ekibiyle görüşme halindeydi. İnter ise Atalanta ile bonservis pazarlıklarına devam ediyor ve Merih de süreci yakından takip ediyor. Bu sebeple Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Merih Inter'i istiyor
Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği Merih Demiral'ın İnter'den haber bekliyor. Atalanta'da satış listesine konulan milli oyuncu, bir süredir Milano ekibiyle görüşme halindeydi. İnter ise Atalanta ile bonservis pazarlıklarına devam ediyor ve Merih de süreci yakından takip ediyor. Bu sebeple Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi.
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