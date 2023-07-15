Livakovic an meselesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımında forma giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transferini tamamlamak için önemli mesafe kaydetti. Hırvat ekibine 9 milyon Euro öneren sarı-lacivertliler, Dinako Zagreb'i ikna etmek üzere... Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımında forma giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transferini tamamlamak için önemli mesafe kaydetti. Hırvat ekibine 9 milyon Euro öneren sarı-lacivertliler, Dinako Zagreb'i ikna etmek üzere... Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.