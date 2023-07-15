Haberler Fenerbahçe Livakovic an meselesi

Livakovic an meselesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımında forma giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transferini tamamlamak için önemli mesafe kaydetti. Hırvat ekibine 9 milyon Euro öneren sarı-lacivertliler, Dinako Zagreb'i ikna etmek üzere... Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Livakovic an meselesi
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımında forma giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transferini tamamlamak için önemli mesafe kaydetti. Hırvat ekibine 9 milyon Euro öneren sarı-lacivertliler, Dinako Zagreb'i ikna etmek üzere... Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.
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