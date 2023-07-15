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Fenerbahçe'de transfer harekatı! Zaha'nın alternatifleri hazır

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Wilfried Zaha için temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, Fildişili kanat oyuncunun alternatiflerini de hazırladı. İşte detaylar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 18:05 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 18:45
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer harekatı! Zaha'nın alternatifleri hazır

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları için Rusya'da bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer harekatı! Zaha'nın alternatifleri hazır

Sarı-lacivertliler diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer harekatı! Zaha'nın alternatifleri hazır

Kanarya şu ana kadar 5 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer harekatı! Zaha'nın alternatifleri hazır

Kaledeki aday ise Livakovic.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer harekatı! Zaha'nın alternatifleri hazır

Kurmaylar iki isimle de görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer harekatı! Zaha'nın alternatifleri hazır

Sarı-lacivertli ekip hücuma bir ismi daha ekleyecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer harekatı! Zaha'nın alternatifleri hazır

Yönetim, en çok mesaiyi Wilfried Zaha için harcadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer harekatı! Zaha'nın alternatifleri hazır

Fildişi Sahilli oyuncu ile uzun zamandır görüşmeler yoğun şekilde sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer harekatı! Zaha'nın alternatifleri hazır

Ancak Wilfried Zaha, yapılan görüşmelere rağmen henüz kararını vermedi.

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