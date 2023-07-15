Fenerbahçe'de transfer harekatı! Zaha'nın alternatifleri hazır

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları için Rusya'da bulunuyor.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları için Rusya'da bulunuyor.
Sarı-lacivertliler diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Kanarya şu ana kadar 5 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.
Ryan Kent, Edin Dzeko, Umut Nayir, Alexander Djiku ve Sebastian Szymanski'yi kadrosuna kattı.
Yönetim, en az 4 takviye daha yapmayı düşünüyor.
Sarı-lacivertliler hali hazırda savunma hattına Rodrigo Becao'yu eklemek istiyor.
Kaledeki aday ise Livakovic.
Kurmaylar iki isimle de görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı-lacivertli ekip hücuma bir ismi daha ekleyecek.
Yönetim, en çok mesaiyi Wilfried Zaha için harcadı.
Fildişi Sahilli oyuncu ile uzun zamandır görüşmeler yoğun şekilde sürüyor.
Ancak Wilfried Zaha, yapılan görüşmelere rağmen henüz kararını vermedi.
Fenerbahçe, her ihtimale karşı B planını hazırladı.
A Spor'da yer alan habere göre yıldız isim transfer edilemediği takdirde yönetim diğer 2 adaya yönelecek.
Kanarya'da Zaha'nın yerine adaylar Karl Toko Ekambi ve Jonathan Bamba.