FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Merih Demiral'ın tercihi netleşti!

Sezon öncesi çalışmalarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, transferde hareketli saatler yaşıyor.
Sezon öncesi çalışmalarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, transferde hareketli saatler yaşıyor.
Kanarya gündemine, Atalanta'dan ayrılması beklenen milli futbolcu Merih Demiral'ı almıştı.
Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği Merih Demiral, Inter'den haber bekliyor.
Atalanta'da satış listesine konulan milli oyuncu, bir süredir Milano ekibiyle görüşme halindeydi.
Inter ise Atalanta ile bonservis pazarlıklarına devam ediyor ve Merih de süreci yakından takip ediyor.
Milli savunmacı, bu sebeple Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi.
MERİH DEMİRAL KİMDİR?
5 Mart 1998 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Karamürsel altyapısında başladı.
Sırasıyla Fenerbahçe altyapısı, Alcanenense, Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giydi.
Defans hattında stoper olarak görev yapan Merih Demiral, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
1.90 cm boyundaki milli stoper, 39 kez ay-yıldızlı formayı terletti ve 2 kez rakip fileleri sarstı.
Merih'in güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...