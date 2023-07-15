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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Merih Demiral'ın tercihi netleşti!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine Merih Demiral'ı almıştı. Atalanta'dan ayrılması beklenen milli futbolcunun transfer tercihi belli oldu. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 07:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Merih Demiral'ın tercihi netleşti!

Sezon öncesi çalışmalarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, transferde hareketli saatler yaşıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Merih Demiral'ın tercihi netleşti!

Kanarya gündemine, Atalanta'dan ayrılması beklenen milli futbolcu Merih Demiral'ı almıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Merih Demiral'ın tercihi netleşti!

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği Merih Demiral, Inter'den haber bekliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Merih Demiral'ın tercihi netleşti!

Atalanta'da satış listesine konulan milli oyuncu, bir süredir Milano ekibiyle görüşme halindeydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Merih Demiral'ın tercihi netleşti!

Inter ise Atalanta ile bonservis pazarlıklarına devam ediyor ve Merih de süreci yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Merih Demiral'ın tercihi netleşti!

Milli savunmacı, bu sebeple Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Merih Demiral'ın tercihi netleşti!

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

5 Mart 1998 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Merih Demiral'ın tercihi netleşti!

Profesyonel futbol kariyerine Karamürsel altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Merih Demiral'ın tercihi netleşti!

Sırasıyla Fenerbahçe altyapısı, Alcanenense, Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Merih Demiral'ın tercihi netleşti!

Defans hattında stoper olarak görev yapan Merih Demiral, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Merih Demiral'ın tercihi netleşti!

1.90 cm boyundaki milli stoper, 39 kez ay-yıldızlı formayı terletti ve 2 kez rakip fileleri sarstı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Merih Demiral'ın tercihi netleşti!

Merih'in güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...

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