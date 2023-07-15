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FENERBAHÇE NEFTÇİ BAKÜ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? FB hazırlık maçı hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek. İsmail Kartal yönetimindeki 3. hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de yeni transferlerin performansı da merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? FB hazırlık maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 09:20 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 09:20
FENERBAHÇE NEFTÇİ BAKÜ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? FB hazırlık maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Neftçi Bakü hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, hazırlık müsabakasında Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Hazırlık turnuvası müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Neftçi Bakü hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - NEFTÇİ BAKÜ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Neftçi Bakü hazırlık maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14:00'te S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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