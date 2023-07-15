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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal yeni transferi açıkladı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Neftçi Bakü ile oynanan hazırlık maçının ardından düzenlediği basın toplantısında taraftarlara müjdeyi verdi. Kartal, Rodrigo Becao ve Dominik Livakovic'le ilgili son gelişmeleri paylaştı. İşte detaylar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 16:24 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 16:39
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal yeni transferi açıkladı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Neftçi Bakü ile oynanan hazırlık maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

Kartal basın toplantısında Rusya kampını değerlendirirken, transferlerle ilgili de son gelişmeleri duyurdu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri:

"KAMP VERİMLİ GEÇTİ"

Kamp dönemi bizim için verimli geçti. Bu kampın devamında 26 Temmuz'daki maça ve lige en iyi şekilde hazırlanabileceğimizi düşünüyorum. Bazı oyuncuların dönmesi ve Dzeko'nun güzel bir gol atması olumluydu. Lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz.

"BECAO'NUN TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİ"

Becao'nun transferi gerçekleşti. Livakovic'in durumu daha belirsizliğini korumakta.

Transfer sezonu kapanmadığına göre transfer olabilir. Yönetimimizle, başkanımızla sürekli diyalog halindeyiz. Duruma göre, oyunumuza, sistemimize göre her şeyi değerlendiriyoruz. İki 8'li bir oyun planımız var, zaman içerisinde biri 10'a da evrilebilir. Ama şu anda bizim orada oyuncularımız var. Duruma göre, kendi sistemimize göre her şeyi değerlendiriyoruz. Olabilir de, zaman içinde yaşayarak göreceğiz.

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