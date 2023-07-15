Dzeko'yu örnek alırdım

Fenerbahçe'nin yeni transferi Umut Nayir, "Dzeko, Batshuayi tüm dünyanın tanıdığı oyuncular. Gençken Edin Dzeko'yu takip ettim, bana benziyordu, örnek aldığım bir oyuncu. Aynı forma için mücadele edeceğiz. Fenerbahçe, iç sahada korkulu rüyayken çok fazla puan kaybedildi. Kadıköy'ü çıkılmaz bir yer haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Umut Nayir, "Dzeko, Batshuayi tüm dünyanın tanıdığı oyuncular. Gençken Edin Dzeko'yu takip ettim, bana benziyordu, örnek aldığım bir oyuncu. Aynı forma için mücadele edeceğiz. Fenerbahçe, iç sahada korkulu rüyayken çok fazla puan kaybedildi. Kadıköy'ü çıkılmaz bir yer haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.