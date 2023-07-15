Haberler Fenerbahçe Dzeko'yu örnek alırdım

Dzeko'yu örnek alırdım

Fenerbahçe'nin yeni transferi Umut Nayir, "Dzeko, Batshuayi tüm dünyanın tanıdığı oyuncular. Gençken Edin Dzeko'yu takip ettim, bana benziyordu, örnek aldığım bir oyuncu. Aynı forma için mücadele edeceğiz. Fenerbahçe, iç sahada korkulu rüyayken çok fazla puan kaybedildi. Kadıköy'ü çıkılmaz bir yer haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Dzeko'yu örnek alırdım
Fenerbahçe'nin yeni transferi Umut Nayir, "Dzeko, Batshuayi tüm dünyanın tanıdığı oyuncular. Gençken Edin Dzeko'yu takip ettim, bana benziyordu, örnek aldığım bir oyuncu. Aynı forma için mücadele edeceğiz. Fenerbahçe, iç sahada korkulu rüyayken çok fazla puan kaybedildi. Kadıköy'ü çıkılmaz bir yer haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.
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