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Benim sayemde Real Madrid'e gitti

AL-Hilal'in başına geçen Jesus, Arda'nın Real Madrid'e transferinde en büyük pay sahibinin kendisi olduğunu söyledi. Portekizli çalıştırıcı, "Benim sayemde Real Madrid'e gitmeyi başardı. Bunu o da biliyor. Doğru zamanda doğru maçlarda yeterli süreyi verdiğim için kendini gösterme fırsatı buldu. Ona doğru futbol oynamayı öğrettiğim için mutluyum" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Benim sayemde Real Madrid'e gitti
AL-Hilal'in başına geçen Jesus, Arda'nın Real Madrid'e transferinde en büyük pay sahibinin kendisi olduğunu söyledi. Portekizli çalıştırıcı, "Benim sayemde Real Madrid'e gitmeyi başardı. Bunu o da biliyor. Doğru zamanda doğru maçlarda yeterli süreyi verdiğim için kendini gösterme fırsatı buldu. Ona doğru futbol oynamayı öğrettiğim için mutluyum" dedi.
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