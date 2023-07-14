Yeniler antrenmanda

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Rusya'da yaptığı idmanla devam etti. Yeni transferler Alexander Djiku ve Umut Nayir antrenmanında yer aldı. İsmail Kartal yönetiminde takımın konakladığı otelde yapılan idmanda, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Rusya'da yaptığı idmanla devam etti. Yeni transferler Alexander Djiku ve Umut Nayir antrenmanında yer aldı. İsmail Kartal yönetiminde takımın konakladığı otelde yapılan idmanda, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı.