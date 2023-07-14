TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! 1. Lig ekibine gidiyor

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Geniş rotasyonlu bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.
Kanarya, şu ana kadar tam 5 isimle resmi sözleşme imzaladı.
Özellikle Edin Dzeko transferiyle ses getiren Fenerbahçe; Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku ve Umut Nayir'i de renklerine bağladı.
Djiku sonrası stoper bölgesine bir takviye daha yapmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Rodrigo Becao transferine geri sayıma geçti.
Brezilyalı stoperle her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Udinese'yi de ikna etmek üzere...
Fenerbahçe'nin Becao transferi için İtalyan ekibine 9+1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Kanarya'nın tecrübeli savunma oyuncusunun transferini kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.
Avrupa'dan talipleri olan Altay Bayındır'ın takımdan ayrılması beklenen Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için temaslar hızlandı.
Sarı-lacivertlilerin Becao gibi Livakovic transferini de önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşturacağı öne sürüldü.
Becao ve Livakovic transferleri için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.
Gustavo Henrique, Joao Pedro ve Diego Rossi gibi isimlere gelen tekifleri değerlendiren Fenerbahçe'de Nazım Sangare ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
GÖZTEPE YOLCUSU
Önümüzdeki sezon Süper Lig hedefini gerçekleştirmek isteyen Göztepe bu doğrultuda kaliteli oyuncular transfer etmek istiyor.
Takvim'in haberine göre; İzmir ekibinin son olarak Fenerbahçe'de bir türlü isteneni veremeyen Nazım Sangare için girişimlere başladığı öğrenildi.
Bir süredir Fenerbahçe kurmaylarıyla temasta olan sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncunun menajeri ile masaya oturarak yeni sezona ilişkin hedeflerini iletti.
Sözleşmesi 2024'te sona erecek oyuncu için Göztepe'nin beklentisi İstanbul ekibinden düşük bonservis bedeliyle transferi sonlandırmak.
2020/21 sezonundan bu yana Fenerbahçe forması giyen Nazım Sangare, geçtiğimiz sezon çapraz bağ sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamadı.
29 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
1.85 boyundaki sağ bekin güncel piyasa değeri ise 500 bin Euro.