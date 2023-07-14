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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! 1. Lig ekibine gidiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi transferlerini tek tek açıklayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Rodrigo Becao ve Dominik Livakovic transferlerinde de önemli aşama kaydeden sarı-lacivertlilerde deneyimli futbolcuya 1. Lig ekibi talip oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 11:26
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! 1. Lig ekibine gidiyor

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! 1. Lig ekibine gidiyor

Geniş rotasyonlu bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! 1. Lig ekibine gidiyor

Kanarya, şu ana kadar tam 5 isimle resmi sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! 1. Lig ekibine gidiyor

Özellikle Edin Dzeko transferiyle ses getiren Fenerbahçe; Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku ve Umut Nayir'i de renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! 1. Lig ekibine gidiyor

Djiku sonrası stoper bölgesine bir takviye daha yapmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Rodrigo Becao transferine geri sayıma geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! 1. Lig ekibine gidiyor

Brezilyalı stoperle her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Udinese'yi de ikna etmek üzere...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! 1. Lig ekibine gidiyor

Fenerbahçe'nin Becao transferi için İtalyan ekibine 9+1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! 1. Lig ekibine gidiyor

Kanarya'nın tecrübeli savunma oyuncusunun transferini kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! 1. Lig ekibine gidiyor

Avrupa'dan talipleri olan Altay Bayındır'ın takımdan ayrılması beklenen Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için temaslar hızlandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! 1. Lig ekibine gidiyor

Sarı-lacivertlilerin Becao gibi Livakovic transferini de önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşturacağı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! 1. Lig ekibine gidiyor

Becao ve Livakovic transferleri için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.


TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! 1. Lig ekibine gidiyor

Gustavo Henrique, Joao Pedro ve Diego Rossi gibi isimlere gelen tekifleri değerlendiren Fenerbahçe'de Nazım Sangare ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! 1. Lig ekibine gidiyor

GÖZTEPE YOLCUSU

Önümüzdeki sezon Süper Lig hedefini gerçekleştirmek isteyen Göztepe bu doğrultuda kaliteli oyuncular transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! 1. Lig ekibine gidiyor

Takvim'in haberine göre; İzmir ekibinin son olarak Fenerbahçe'de bir türlü isteneni veremeyen Nazım Sangare için girişimlere başladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! 1. Lig ekibine gidiyor

Bir süredir Fenerbahçe kurmaylarıyla temasta olan sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncunun menajeri ile masaya oturarak yeni sezona ilişkin hedeflerini iletti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! 1. Lig ekibine gidiyor

Sözleşmesi 2024'te sona erecek oyuncu için Göztepe'nin beklentisi İstanbul ekibinden düşük bonservis bedeliyle transferi sonlandırmak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! 1. Lig ekibine gidiyor

2020/21 sezonundan bu yana Fenerbahçe forması giyen Nazım Sangare, geçtiğimiz sezon çapraz bağ sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! 1. Lig ekibine gidiyor

29 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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