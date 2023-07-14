Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Rodrigo Becao ile anlaştı!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Rodrigo Becao ile anlaştı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler son olarak Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 21:09 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 21:39
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Rodrigo Becao ile anlaştı!

Savunma hattına takviye yapacak olan sarı-lacivertli ekip Rodrigo Becao harekatında mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Rodrigo Becao ile anlaştı!

A Spor'da yer alan habere göre kurmaylar, oyuncu ve takımı Udinese ile anlaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Rodrigo Becao ile anlaştı!

Avrupa basınında çıkan haberlere göre kurmaylar, Udinese'ye 9 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Rodrigo Becao ile anlaştı!

Ayrıca anlaşmada 1 milyon euroluk bonus bedeli bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Rodrigo Becao ile anlaştı!

İtalyan ekibi ise Brezilyalı stoper için 12 milyon euro talep ediyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Rodrigo Becao ile anlaştı!

27 yaşındaki savunmacı ile İtalya'dan birçok kulüp ilgileniyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Rodrigo Becao ile anlaştı!

Becao son pürüzlerin giderilmesinin ardından İstanbul'a gelecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Rodrigo Becao ile anlaştı!

Fenerbahçe'nin Becao transferini kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Rodrigo Becao ile anlaştı!

Rodrigo Becao bu sezon İtalya'da 28 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.

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