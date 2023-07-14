TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Rodrigo Becao ile anlaştı!

Fenerbahçe, Rusya'da çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe, Rusya'da çalışmalarını sürdürüyor.
Kanarya transferde de hızını kesmiyor.
Sarı-lacivertli ekip uzun zamandır Rodrigo Becao ile ilgileniyordu.
Savunma hattına takviye yapacak olan sarı-lacivertli ekip Rodrigo Becao harekatında mutlu sona ulaştı.
A Spor'da yer alan habere göre kurmaylar, oyuncu ve takımı Udinese ile anlaştı.
Ayrıca anlaşmada 1 milyon euroluk bonus bedeli bulunuyor.
İtalyan ekibi ise Brezilyalı stoper için 12 milyon euro talep ediyordu.
27 yaşındaki savunmacı ile İtalya'dan birçok kulüp ilgileniyordu.
Becao son pürüzlerin giderilmesinin ardından İstanbul'a gelecek.
Fenerbahçe'nin Becao transferini kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.
Rodrigo Becao bu sezon İtalya'da 28 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.
Başarılı oyuncu 2 golün yanı sıra 1 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Becao'nun, kulübüyle olan kontratı 2024 yılında bitecek.
Brezilyalı stoper kariyerinde Bahia ve CSKA Moskova gibi takımlarda da forma giymişti.